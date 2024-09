Tendremos nuevo State of Play esta semana

Pese a que este mes se llevó a cabo una presentación enfocada a la revelación del PlayStation 5 Pro, el día de hoy se ha confirmado que mañana, 24 de septiembre, tendremos un nuevo State of Play. Esta presentación estará enfocada en los juegos que llegarán a la consola de Sony en un futuro.

El siguiente State of Play se llevará a cabo el 24 de septiembre a las 3:00 PM (hora del Pacífico), o 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). La presentación tendrá una duración de más de 30 minutos, en donde tendremos un vistazo a más de 20 juegos en desarrollo para el PlayStation 5 y PlayStation VR2.

Aunque los detalles del contenido son escasos, rumores han señalado que remasterizaciones de Horizon Zero Dawn y Days Gone están en camino, por lo que esta presentación sería el lugar perfecto para confirmar estos juegos. De igual forma, seguramente tendremos un nuevo vistazo a títulos third party, como Monster Hunter Wilds, así como un par de sorpresas.

Recuerda, el siguiente State of Play se llevará a cabo el 24 de septiembre a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, este sería el precio del PS5 30th Anniversary. De igual forma, una nueva actualización llega al PS5.

Nota del Autor:

Como siempre, este tipo de presentaciones pueden ser un éxito rotundo al revelar nuevos proyectos y dar nueva información sobre juegos que están en camino, pero también existe la posibilidad de que la calidad de los anuncios esté por debajo de lo esperado.

Vía: PlayStation Blog