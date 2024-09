Tras el rotundo fracaso de Suicide Squad: Kill the Justice League, parece que Rocksteady está haciendo todo lo posible para recuperar la confianza del público. Aunque por el momento no hay información oficial, un nuevo reporte ha señalado que el estudio ya está trabajando en la siguiente entrega de Batman Arkham.

Por medio de su cuenta de Twitter, Shpeshal_Nick, cofundador de Xbox Era e insider de la industria, ha señalado que Rockstar ya estaría trabajando en un nuevo juego de Batman: Arkham. Junto a esto, ha señalado que Sony estaría buscando la forma de aprovechar esta situación. Esto fue lo que se mencionó al respecto:

Not sure which studio people’s dream is, but I heard Rocksteady are back making it. I also think Sony are trying to moneyhat it lol https://t.co/EfcyRKWdZI

— Marvel vs CapNick  (@Shpeshal_Nick) September 23, 2024