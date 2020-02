Tekken 7 supera las cinco millones de copias vendidas

Tekken 7 ahora ha superado las cinco millones de copias vendidas a nivel mundial. Esta séptima entrega en la popular saga de peleas debutó para consolas y PC en 2017 y desde entonces ha recibido una enorme cantidad de contenido por parte de Bandai Namco. En total, la franquicia alcanzó las 49 millones de unidades vendidas desde que el primer juego debutó en 1994.

Para celebrar, el gerente general de Bandai Namco, Katsuhiro Harada, compartió un arte conmemorativo que puedes ver a continuación:

TEKKEN7 had achieved Over 5 million sales (Achieved in December 2019)!

We recorded Over 49million copies sales for the series.

鉄拳7が500万枚超を達成(2019年12月現在でシリーズ累計は4900万枚超)!

記念イラストに新シーズンのキャラクターが追加されました!#TEKKEN7 #TEKKEN pic.twitter.com/xgaqkxJNWz

— Katsuhiro Harada (@Harada_TEKKEN) February 21, 2020