Tales of Arise ha recibido una nueva actualización, sin embargo, no será necesario que descargues ningún parche. En su lugar, deberás dirigirte a la tienda digital de tu respectiva plataforma y conseguir el ‘Additional Difficulty Pack‘. Si no lo encuentras con la herramienta de búsqueda, siempre puedes dirigirte a la página del producto, y ahí debería estar listado.

Una vez que lo tengas, podrás encontrar este contenido bajo la pestaña de DLC dentro del juego.

Este DLC añade dos nuevos niveles de dificultad: Muy Fácil y Desconocido. El primero de ellos es justamente eso, una opción muy fácil que reduce drásticamente la dificultad del combate para que los jugadores puedan enfocarse en su historia. Por otra parte, la dificultad Desconocido busca ser el reto más grande que Tales of Arise tiene por ofrecer.

Ya hay varios niveles de dificultad en el juego: Historia, Normal, Moderado, Difícil, y Caos. Pero incluso en modo Historia, el combate puede seguir siendo un poco complicado si no estás acostumbrado a los sistemas de batalla en tiempo real. Esta nueva configuración le dará oportunidad a que más personas puedan disfrutar del juego, mientras que Desconocido pondrá a prueba a los veteranos.

Este DLC se lanza junto al recientemente anunciado Sword Art Online Collaboration Pack, que añade una nueva boss battle, trajes, armas y una nueva Mystic Arte. Sin embargo, este sí tiene un precio de $15.99 dólares.

Nota del editor: Personalmente, no sé si un nuevo nivel de dificultad sea suficiente para regresar al título. La verdad es que desde que lo termine hace varias semanas, he estado buscando una excusa para regresar a este fantástico JRPG, pero posiblemente mejor me espere a tal vez una expansión o algo más robusto.

Via: PSN Store