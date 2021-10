Sylveon llegará a Pokémon UNITE mañana

Con una segunda temporada ya en marcha, Pokémon UNITE sigue recibiendo nuevo contenido. Si la selección de personajes aún es muy pequeña para ti, te dará gusto escuchar que esta misma semana se unirá Sylveon a este MOBA, lo que probablemente cause un cambio en el meta del juego.

Por medio de un tweet se ha confirmado que Sylveon estará disponible en Pokémon UNITE a partir del próximo 5 de octubre, es decir, el día de mañana. Al igual que otros personajes, este pokémon se puede obtener usando las monedas que obtienes al jugar.

Get ready for a brand new ranged attacker! Join Sylveon as they scorch, smooch, and stare down opponents in #PokemonUNITE starting on 10/5 at 5:00pm PT! pic.twitter.com/eFLrppvoOd

— Pokémon UNITE (@PokemonUnite) October 2, 2021