Sword Art Online: Alicization Lycoris se retrasa hasta julio

Bandai Namco ha confirmado que su siguiente RPG de acción, Sword Art Online: Alicization Lycoris, no logrará cumplir con su fecha de lanzamiento en mayo. En vez de salir el 22 del siguiente mes, el juego ahora debutará hasta el 10 de julio debido a la situación mundial. Mientras tanto, los fans japoneses podrán disfrutarlo un día antes, el 9 de julio.

In order to ensure the best possible launch conditions for #SwordArtOnline Alicization Lycoris, we would like to share an update regarding the game’s release date. pic.twitter.com/OOIXUs7wYV

— BANDAI NAMCO UK (@BandaiNamcoUK) April 24, 2020