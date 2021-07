Surge supuesto Monopoly edición de Animal Crossing: New Horizons

Monopoly es un clásico y aclamado juego de mesa que la mayoría ha disfrutado en su vida. Aunque la estructura de esta experiencia se ha mantenido la misma por décadas, a lo largo de los años hemos visto varias colaboraciones que modifican el aspecto estético. De esta forma, recientemente se filtró un nuevo Monopoly, el cual nos dejaría comprar y vender locaciones de Animal Crossing.

Aunque por el momento no hay una confirmación oficial por parte de Nintendo, varias tiendas en Estados Unidos han comenzado a vender un Monopoly edición especial de Animal Crossing, el cual por fin te hará sentir como todo un Tom Nook. En las imágenes filtradas se puede ver como este juego de mesa está basado en New Horizons, la nueva entrega, y no en la serie en general.

Es importante mencionar que algunos fans han señalado que este producto podría ser falso, debido a que por el momento no hay información por parte de Nintendo, Hasbro o Wallmart, lugar en donde supuestamente se han vendido estos juegos de mesa. Como siempre, tenemos que esperar a que algunas de las compañías involucradas confirmen la existencia de este producto.

