Surge nuevo problema con juegos de Xbox

El día de ayer, los servidores de Xbox sufrieron varios problemas que estropearon la tarde para más de una persona. Si bien esto no es nuevo, puesto que PlayStation sufrió algo similar a principios de la semana, lo que llama la atención en este caso es el hecho que era imposible disfrutar de múltiples juegos single player.

Si bien los problemas en los servidores usualmente afectan al juego en línea, servicios como tiendas digitales y experiencias que requieren de una conexión constante, el caso de ayer fue particular, puesto que no se reportaron muchos problemas relacionados con estos aspectos. En su lugar, los usuarios se quejaron de que era imposible jugar experiencias que no requerían de internet.

Debido a que los juegos en Xbox requieren de una verificación en línea, sin importar el tipo de experiencia, una falla en los servidores puede impedir que disfrutes de tus títulos, incluso si se trata de un single player el cual tienes físico. Esto es algo que nitpicktim, un usuario de Twitter, demostró con un video en donde podemos ver que era imposible jugar Persona 5 Royal.

Fine example why always online bullshit is dangerous. I CANNOT PLAY A DISK BASED SINGLE PLAYER GAME?!?

This is absolutely ridiculous xbox needs to fix and revert this decision ASAP cuz it’s clearly not working out 🤬 #xboxoutage pic.twitter.com/Fvz5JfzIAM

— Tim (@nitpicktim) July 2, 2024