Surge misterioso gameplay de Gears of War 3 en PS3

Ha aparecido un nuevo gameplay de Gears of War 3 corriendo en un PlayStation 3, cosa que es bastante rara debido a que esta franquicia siempre ha sido exclusiva de Xbox. Dos individuos familiarizados con una versión pre-lanzamiento del juego dicen que fue creada por Epic Games, el estudio que estaba detrás de la saga, pero existen unas cuantas dudas sobre por qué Epic la habría creado.

Dicho material fue publicado el día de hoy por un usuario que se le hace llamar PixelButts, quien se describe a sí mismo como un antiguo hacker. A inicios de este mes publicó en redes sociales sobre la existencia de este gameplay, pero hoy ya lo subió completo y acá lo puedes ver:

Epic Games no ofreció ningún comentario adicional sobre los orígenes de esta versión, y nunca se anunció que Gears of War 3 estuviera en desarrollo para el PS3. PixelButts dijo que esta versión formaba parte de un grupo de información conseguida ilegalmente tras haber hackeado a Epic en 2011 y otras compañías de videojuegos. En una entrevista con Kotaku en 2013, uno de estos hackers dijo que habían podido acceder a Gears of War 3 un año antes de su lanzamiento oficial, y compartió una imagen que Epic les había enviado para agradecerles por haber encontrado vulnerabilidades en la seguridad de la compañía.

Via: Kotaku