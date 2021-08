Hace unos cuantos meses, empezó a circular el rumor de que Disney estaba trabajando en un juego de The Mandalorian, aunque no se sabía exactamente qué estudio podría estar detrás de él. Ahora, ha salido a la luz un video que nos muestra dicho juego en acción, con todo y gameplay.

El video en cuestión fue publicado en YouTube, donde podemos alcanzar a ver cinco minutos del supuesto juego de The Mandalorian y acá te lo compartimos:

Como pudiste ver, se trataría de una aventura en tercera persona donde evidentemente tomaríamos control de Din Djarin, pero antes de que te emociones demasiado, no sabemos realmente si se trate de algo oficial o posiblemente un proyecto creado por la comunidad. Como te decía antes, un rumor sugería que ya estaba trabajando en un juego de The Mandalorian, pero al momento de redacción no hemos tenido nada más que eso.

Aparentemente, esta versión del juego está corriendo a través de Google Stadia, pero ciertamente hay muchas cosas que no se ven necesariamente profesionales, como el diseño de menús y los sonidos de los blasters. Por supuesto, podría tratarse de una versión muy temprana del juego, pero por ahora es mejor no ilusionarse.

Ahora, ¿quién es exactamente Christopher Turner, la persona que lo subió? No sé sabe con exactitud, pero su canal de YouTube está lleno de videos sobre diseño de juegos y temas similares.

Via: Christopher Turner