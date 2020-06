Sucker Punch celebra el lanzamiento de TLOU 2 con ésta adorable ilustración

Después de muchos años de sangre, sudor y lágrimas por los desarrolladores en Naughty Dog, The Last of Us Part II finalmente está disponible en todo el mundo. Tal y como era de esperarse con los juegos first-party de Sony, muchos otros estudios también están celebrando su lanzamiento, y uno de ellos es Sucker Punch, los responsables de Ghost of Tsushima.

Para celebrar el lanzamiento de TLOU 2, los artistas más talentosos de Sucker Punch han creado esta adorable ilustración donde podemos ver a Ellie junto a Jin Sakai, protagonista de GoT, tranquilamente en una colina mientras disfrutan de una buena melodía:

Ambos juegos se sienten como si hubieran sido anunciados hace una eternidad, pero uno de ellos ya está en nuestras manos y el otro estará llegando el próximo mes. Esperamos que Ghost of Tsushima sea tan bien recibido como lo nuevo de Naughty Dog una vez que debute el próximo 17 de julio para PS4.

Fuente: Sucker Punch