Streamer de Twitch sufre de infarto en directo

El mundo del streaming ya es el pan de cada día, eso se debe justamente que hay muchos creadores de contenido que buscan su lucha para convertir su hobbie en un estilo de vida fructífero. En estas transmisiones pueden suceder cosas de todo tipo, desde algunas bastante divertidas hasta otras que suelen tener desenlaces inesperados para mal.

Mediante un stream del videojuego Runescape Old School, pasó algo extraño con el usuario conocido como GingerBeardie, dado que en este juego tuvo una suerte como pocas, consiguiendo un objeto de los más raros de este título. Sin embargo, esa emoción se transformó en otra cosa, dado que se desmayó en su silla gamer, algo que los fans interpretaron como broma.

Y no, no era algo actuado por el joven, sino que se trató de un ataque directo al corazón que pudo repercutir en algo mucho más grave. Justo después de dos minutos de haber permanecido en este estado, es cuando su público empezó a preocuparse, y así uno de los moderadores se ha puesto en contacto con los allegados del streamer para saber qué pasó con él.

Been in hospital, covid fucked me up bad and I’ve got inflammation on the heart and lungs.

All I want to do is go live but the heart palpitations are saying no, hopefully see you soon 🧡

— GingerBeardie (@GingerBeardie) May 19, 2023