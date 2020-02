Star Wars revela el proyecto de The High Republic

Después de años de espera, Lucasfilm por fin reveló su siguiente gran fase narrativa. Lo que originalmente era conocido como Project Luminous, finalmente se convirtió en The High Republic, un esfuerzo editorial masivo en el canon, el cual, por el momento, no abarca películas o series. Eso incluye novelas para niños y adultos, así como cómics de una variedad de editoriales como Marvel e IDW.

The High Republic oficialmente tiene lugar unos cientos de años antes de los eventos de Star Wars: The Phantom Menace y el comienzo de la saga Skywalker. Sin embargo, no tiene una relación con Knights of the Old Republic, ya que, para comenzar, no hay rastros de los Siths en este periodo de tiempo. En su lugar, los Jedi se enfrentarán a los Nihil, un grupo comparado con piratas espaciales.

De acuerdo con el Director Creativo de Publicación de Lucasfilm, Michael Siglain:

“Star Wars: The High Republic presenta a los Jedi como siempre hemos querido verlos, como verdaderos guardianes de la paz y la justicia. Este es un momento optimista y esperanzador, cuando los Jedi y la República Galáctica están en su apogeo. Pero, por supuesto, en esta nueva era gloriosa, algo malo viene en camino. Esta iniciativa brindará a los lectores jóvenes y viejos un nuevo rincón de la galaxia para explorar a través de historias ricas y significativas. Además, los lectores aprenderán lo que asusta a los Jedi”.

Los libros de Star Wars: The High Republic comenzarán a publicarse en agosto, por el momento no hay planes para involucrar películas y series, en lo que ellos denominan la “fase uno”. Sin embargo, varios reportes apuntan a que Lucasfilm está trabajando en un par de cintas sin anunciar, así que una de estas podría estar relacionada con esta narrativa.

En temas relacionados, Liam Neeson, quien interpretó a Qui-Gon Jinn, ya no desea participar más en este universo.

Vía: Star Wars