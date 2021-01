¡Sorpresa! Celeste ya tiene una secuela, y ya la puedes jugar de forma gratuita en PC

El día de ayer, 25 de enero, se festejó el tercer aniversario de Celeste, el juego indie que cautivó a millones de personas en 2018. Para celebrar esta ocasión tan especial, Maddy Thorson, director de este título, reveló que una semi-secuela de Celeste ya está disponible de forma gratuita en PC.

Celeste 2: Lani’s Trek, o Celeste Classic 2, no es una secuela directa a las aventuras de Madeline, sino que es una continuación del mini-juego de Pico-8. De esta forma, el estilo visual es similar a un título de Atari o Commodore 64. Pico-8 es un motor de juegos de “consola de videojuegos de fantasía” que permite que sus títulos se jueguen dentro de un navegador.

To celebrate the 3rd anniversary of Celeste, we made a sequel to Celeste Classic for PICO-8 😀 you can play Celeste Classic 2 now on web or pico-8! https://t.co/EHp7dTgGlE

— Maddy Thorson (@MaddyThorson) January 25, 2021