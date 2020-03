Sony no cree que las exclusivas de PS4 vayan a retrasarse por COVID-19

Siempre habrá preocupaciones más grandes cuando se trata de la epidemia del coronavirus, pero uno de los aspectos en donde el virus tendrá un gran impacto, es en las fechas de lanzamiento de los videojuegos. Those Who Remain, un juego indie de Wired Productions, ya fue retrasado, y anticipamos que más títulos de PlayStation 4 sigan el mismo camino en el futuro. Esto significa que The Last of Us: Part II y Ghost of Tsushima corren el riesgo de ser retrasados también, aunque por ahora, Sony no ha tenido ningún problema en ese aspecto.

En una nueva declaración en el sitio web oficial de Sony, la compañía comenta lo siguiente:

“Aunque por ahora no han surgido problemas, Sony está monitoreando cuidadosamente el riesgo de retrasos en los esquemas de producción para juegos en sus estudios first-party y asociados, principalmente en Europa y Estados Unidos.”

El hecho de que la tecnológica japonesa no haya tenido problemas hasta ahora ciertamente es una muy buena noticia, pero todavía no debemos celebrar. El personal de Naughty Dog se encuentra trabajando desde casa, y tras las supuestas alegaciones de crunch en el estudio, nos cuesta trabajo creer que en dos meses puedan lanzar TLOU II. Ghost of Tsushima tiene un poco más de oportunidad para estabilizarse, mientras que el remake de Final Fantasy VII ya concluyó su desarrollo y está listo para debutar este 10 de abril.

Fuente: Sony