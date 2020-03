Se filtran copias físicas de Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy VII Remake aún está a dos semanas de su lanzamiento, pero algunos usuarios, a través de sus propios métodos, ya han logrado hacerse con copias físicas, y de la Edición Deluxe.

Por medio de Reddit, el usuario NateLo22 nos ha compartido una imagen que seguramente te pondrá muy celoso:

“Tal y como lo dije anteriormente, voy a publicar cómo se ve en persona el contenido que incluye la Edición Deluxe, no se preocupen, no voy a publicar ningún spoiler del juego.”

Este usuario asegura tener un contacto dentro de Square Enix, quien fue la persona que le consiguió esta copia. Por otra parte, el infame Wario64 ha publicado en Twitter una imagen de varias copias juntas:

Copies of Final Fantasy VII Remake (Deluxe Edition) already in the wild https://t.co/Erq6KlomSZ pic.twitter.com/e15j40qlGo

— Wario64 (@Wario64) March 27, 2020