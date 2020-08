Sony llevará más juegos first party de PlayStation a PC en un futuro

Este año vimos la llegada de Horizon Zero Dawn y Death Stranding a PC. Ahora, Sony no se detendrá con estos dos títulos, y más juegos first party de la compañía llegarán a PC en un futuro.

Gracias al informe corporativo anual de Sony, se han dado a conocer algunos de los planes que tiene la compañía en mente para el futuro de PlayStation. Como parte de sus proyectos para impulsar una mayor rentabilidad, Sony apunta a un crecimiento de “usuarios activos”. Una estrategia para hacer esto es llevar más títulos first party a PC. Esto fue lo que comentaron:

“Los resultados específicos incluyen el crecimiento de usuarios activos, una mayor retención y un ciclo de conversión de efectivo más corto, a partir del cual se puede esperar un flujo de efectivo ampliado. Exploraremos expandir nuestros títulos propios a la plataforma de PC, con el fin de promover un mayor crecimiento en nuestra rentabilidad. Se espera que continúe intensificándose la competencia de los juegos de PC en línea y los jugadores de otras industrias. La estrategia de crecimiento fundamental será innovar y evolucionar la plataforma PlayStation. Con este fin, SIE tiene la intención de realizar inversiones proactivas para reforzar la propiedad intelectual del contenido y trabajar para aumentar el valor de la marca, fomentar las comunidades y la participación de los usuarios, al tiempo que mejora los servicios DTC que se acercan a los usuarios”.

Sin embargo, será mejor que no esperen ver juegos como Horizon Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales o Ratchet & Clank: Rift Apart en PC en un futuro cercano. Los grandes lanzamientos de la compañía seguirán siendo exclusivos del PS5 en los próximos años. A pesar de esto, no se descarta la posibilidad de ver títulos como God of War en PC eventualmente con el objetivo de darle una nueva vida y generar más ganancias.

En temas relacionados, la compañía ha hablado sobre “acelerar” el proceso de desarrollo para los juegos de siguiente generación. De igual forma, se ha revelado que Ratchet & Clank: Rift Apart estará disponible en PS5 durante la “ventana de lanzamiento de la consola”.

Vía: Sony