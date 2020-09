Sony buscaba la exclusividad de Starfield para PS5

Microsoft tomó por sorpresa a la industria el día de ayer por la mañana al anunciar que habían adquirido ZeniMax Media, compañía matriz de Bethesda Softworks. Interesantemente, este nuevo acuerdo no afectará la exclusividad de Deathloop y Ghostwire: Tokyo en PlayStation 5, pero parece que Sony estaba buscando añadir a Starfield como otra exclusiva de su próxima consola.

De acuerdo con Imran Khan, co-anfitrión de Kinda Funny, Sony estaba en pláticas con Bethesda “tan pronto como hace unos meses” sobre la posibilidad de llevar Starfield exclusivamente a PS5, sin embargo, debido al reciente movimiento de Microsoft, estas pláticas han llegado a su fin o el precio ha subido muchísimo repentinamente:

FUN NOTE: Sony had been negotiating timed exclusivity on Starfield as recently as a few months ago. Going to guess either those talks are done or the price suddenly went way, way up.

— Imran Khan (@imranzomg) September 21, 2020