SNK confirma que su nueva consola estará disponible el próximo año

En 2019, SNK reveló que ya se encontraban trabajando en una nueva consola de NeoGeo. Después de casi un año de silencio, la compañía publicó un tweet el día de hoy, en donde comparten nueva información relacionada con el esperado hardware.

El pequeño mensaje que se compartió en Twitter solo menciona que la nueva consola de SNK estará disponible en algún momento del 2021. Por el momento no hay información relacionada con sus especificaciones, diseño, precio, y los juegos que podremos encontrar en esta plataforma.

A brand-new console is coming from SNK in 2021!

A system to bridge the needs between passionate fans and console gaming enthusiasts! #SNK pic.twitter.com/wsFLqr0hti

— SNK GLOBAL (@SNKPofficial) December 15, 2020