Six Days in Fallujah no es una herramienta de reclutamiento para el ejército norteamericano

Apenas el día de ayer se confirmó que Six Days in Fallujah, un controversial título originalmente cancelado por Konami en 2009, estaría de regreso y no solo eso, sino que también se estaría lanzando este año. La decisión de revivir este proyecto ciertamente provocó mucha confusión, al punto de que muchas personas creyeron que iba a ser usado como herramienta de reclutamiento para el ejército norteamericano.

El estudio que actualmente se encarga de su creación, Victura, tuvo que salir a desmentir que el juego no estaba asociado de ninguna manera con el gobierno de los Estados Unidos, y no, no será una herramienta de reclutamiento para el ejército. Sin embargo, Victura sí habló con varios soldados y civiles iraquíes para crear el juego. Acá la declaración del estudio:

“El gobierno de Estados Unidos no está involucrado en la creación del juego, ni hay planes de usarlo como herramienta de reclutamiento. Los Marines, Solados y civiles iraquíes que nos ayudaron lo hicieron como ciudadanos privados, y el juego está siendo financiado independientemente.”

Six Days in Fallujah debutará este año para consolas y PC.

Via: IGN