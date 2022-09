¡SEGA revela nuevo tráiler de Sonic Frontiers!

Con Tokyo Game Show 2022 a solo unas horas de distancia, SEGA no ha perdido la oportunidad de revelar nueva información sobre sus futuros juegos. En la madrugada vimos una presentación enfocada en Yakuza, y hace unos momentos se liberó un nuevo y emocionante tráiler de Sonic Frontiers.

El nuevo tráiler de Sonic Frontiers está acompañado de Vandalize de One Ok Rock. Pese a que el avance no es tan grande como muchos les gustaría, se puede apreciar un poco más de la acción y combate que caracterizará a esta entrega. Junto a esto, podemos ver en acción una de las habilidades más icónicas del erizo azul.

De igual forma, SEGA aprovechó la oportunidad para revelar que todos aquellos que pre-ordenen el juego obtendrán acceso al Cofre del Aventurero, el cual incluye Semillas Azules de Defensa, Semillas Rojas de Poder y Puntos de Habilidad.

Sonic Frontiers llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC el próximo 8 de noviembre. En temas relacionados, aquí puedes conocer todas las novedades relacionadas con Yakuza.

Nota del Editor:

El pasado tráiler de Sonic Frontiers se veía mucho mejor, dando una buena idea del tipo de juego que vamos a tener. Sin embargo, este nuevo avance regresa a las zonas que parecen aún estar en beta. Espero que esto sea solo un caso de mala selección de material, y un mal augurio.

Vía: SEGA