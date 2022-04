Se reportan problemas con YouTube

¿Estás teniendo problemas con YouTube? Pues no te preocupes que no es tu conexión a internet ni tu navegador. Varios usuarios están reportando todo tipo de fallas con el servicio, y por ahora, parece que no existe una solución definitiva para ello así que solamente queda esperar.

Para reforzar estos reportes, el sitio DownDetector registra que a partir de las 4PM de hoy, 12 de abril, se han estado presentando problemas con YouTube, como podrás ver a continuación:

Estos problemas van desde que algunos videos no cargan, mientras que otros de plano rompen el sitio y tampoco es posible ver la caja de comentarios en ciertos de ellos. YouTube tampoco se ha pronunciado al respecto, pero considerando que este tipo de cosas no suele suceder con tanta frecuencia, es fácil asumir que serán resueltos dentro de poco.

Via: Downdetector