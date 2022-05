Se ponen a la venta figuras para adultos de Kimetsu no Yaiba

Una moda que se empezó a hacer frecuente en estos últimos días es la de vender figuras para adultos relacionadas al anime, eso lo vimos hace poco con una de Eren Jaeger de Attack on Titan y Yor de Spy X Family. Así que uno de los proyectos más populares del momento no se podía quedar afuera, por lo que ahora Kimetsu no Yaiba entró al negocio.

La figura es elaborada por Gentlemen 18 Studio y se centra en el personaje de Hashibira Inosuke, quién aparentemente podrá cambiar de su forma humana a la del demonio cerdo que lo caracteriza. Además, al igual que otras figuras del estilo, no se considera del todo oficial, ya que no es lanzada totalmente por la empresa que es dueña de la franquicia.

El precio de esta pieza es de un aproximado de $300 USD, aunque posiblemente haya tenido una cifra anterior directamente de la página en la que se puso a la venta originalmente. No está de más comentar, que son piezas limitadas, específicamente unas 188, por lo que será un artículo de la serie que se cotice de forma alta en el mercado.

Por su parte, se puede se les puede retirar la ropa como ha sucedido con las otras figuras ya vistas, exponiendo así las partes íntimas del personaje que tienen una forma realista en cuanto a estructura humana. Llevan consigo un sillón a manera de base, por lo que se puede colocar en diferentes poses, incluyendo una en la que el personaje anime va sentado.

Vía: GK Figure