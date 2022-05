Se insinúa la línea de tiempo para las próximas cintas de Star Wars

Star Wars Celebration está actualmente en curso, dándonos excelentes noticias como la tercera temporada de The Mandalorian, la confirmación de una serie con Diego Luna y hasta la presencia del propio Harrison Ford. A pesar de todo, muchos se preguntan cuál será el futuro de la franquicia en el cine, y afortunadamente ya se cuenta con una respuesta.

Cuando se hizo la pregunta respecto a la línea de tiempo, la presidenta de LucasFilm, Kathleen Kennedy, comentó que en esta ocasión están optando por ir más allá de los acontecimientos que dieron fin en The Rise of Skywalker. Aunque fue una respuesta bastante ambigua, pues no se entiende si es por años o por un reinicio de personajes.

Aquí lo que comentó a la revista Empire Magazine:

Nos estamos moviendo más allá de las secuelas existentes a medida que miramos hacia nuestro espacio cinematográfico. La era de las secuelas es de lo que hablamos mucho en términos de hacia dónde vamos con nuestras películas, y qué tan lejos iremos de eso. Ese es en gran medida el espacio en el que nos estamos concentrando. Permanecer dentro de la construcción de la narración de George Lucas creo que estaría mal. Es nuestro trabajo alejarnos ahora, pero aún así tener una conexión con la mitología que George creó. Eso no se detendrá. Pero estamos pasando de la saga Skywalker. Eso es lo que requiere mucho tiempo, discusión y reflexión en este momento.

Por ahora, solo se ha hablado un poco de la siguiente producción, Star Wars: Rogue Squadron, la cual hablará de un grupo de pilotos que se unen a la alianza rebelde. Por lo que se deberá esperar más para la nueva saga principal. Podría pasar durante el D23 de este año.

Vía: ComicBook