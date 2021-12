Se ha revelado el verdadero apellido de Ellie de TLOU

El primer The Last of Us nos introdujo a Joel y Ellie, aunque en realidad no ofreció muchos detalles sobre la historia de estos personajes. Esto cambio en su secuela, en donde pudimos conocer que Miller era el primer apellido de Joel, mientras que el de Ellie nunca fue revelado. Hasta ahora.

Neil Druckmann, co-propietario de Naughty Dog y creador de la franquicia, recientemente reveló cuál es el primer apellido de Ellie e interesantemente, se trata de un homenaje hacia la historia del gaming.

Fun fact: Eliie’s last name is a homage to Ken & Roberta Williams. ♥️ — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 29, 2021

Vía Twitter, Druckmann dijo que el primer apellido de Ellie es Williams, el cual rinde homenaje a Ken y Roberta Williams. ¿Quiénes son estos personajes? Se trata de nada más y nada menos que los fundadores de Sierra On-Line, un estudio de videojuegos responsable por títulos como King’s Quest o Mystery House, y cuya influencia sigue vigente hasta la fecha en muchas producciones modernas.

Nota del editor: Con la serie de The Last of Us se espera que sus autores vayan a darle mucha mayor profundidad a ambos personajes. Después de todo, el show adaptará los acontecimientos del primer videojuego pero aparentemente, también nos mostrará secuencias y escenas nunca antes vistas.

Via: Neil Druckmann