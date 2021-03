Se filtran detalles sobre el gameplay de Rainbow Six: Parasite

Todavía hay muchas cosas que desconocemos sobre Rainbow Six: Parasite, la nueva IP de Ubisoft que promete una divertida y frenética experiencia de juego, en donde deberemos sobrevivir múltiples oleadas de alienígenas con nuestros compañeros de equipo. Ahora, un streamer filtró los primeros detalles sobre su gameplay.

A lo largo del fin de semana, se compartieron varios videos en Twitch y YouTube que nos permitían ver al juego en acción, desafortunadamente, Ubisoft fue lo suficientemente rápido para removerlos y parece que ya no queda ninguno activo.

Durante estos gameplays se reveló que, similar a otras entregas de la franquicia, Parasite nos dará la opción de elegir entre más de un Operador, cada uno de ellos con sus diferentes cualidades y habilidades. Uno de ellos tenía acceso a hologramas de señuelos, mientras que otro podía colocar una metralleta fija para cubrir ciertos puntos del mapa.

Los fans de Rainbow Six: Siege se alegrarán al saber que Parasite comparte muchas funciones similares con su antecesor, como fortificar las paredes para evitar que entren más enemigos. De igual forma, en caso de que tu Operador no alcance la extracción, no podrás utilizarlo en futuras misiones hasta que lo rescates.

Rainbow Six: Parasite todavía no tiene fecha exacta de estreno, pero de acuerdo con Ubisoft, deberá estarse lanzando en algún punto de este año.

Via: IGN