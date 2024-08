Se confirma el retraso del lanzamiento de Avowed

Desde hace algunos días se había comentado que Avowed, una de las grandes exclusivas de Xbox no llegaría este año, y esas sospecha viene por el factor que tampoco han confirmado la fecha de lanzamiento del juego de Indiana Jones. Y ahora, justo después de que los rumores sonaron fuerte, ha venido una nueva noticia que va a desanimar de cierta forma a quienes son fans de la plataforma de Microsoft.

Mediante una publicación sobre los juegos anunciados AAA, se ha confirmado que los usuarios podrán ver este juego hasta el 18 de febrero de 2025, con una cita que confunde más que responder dudas, pues menciona que esto es para dar un “respiro” en el backlog de los jugadores. Por su parte, todos los demás videojuegos conservan sus fechas, e Indiana Jones aún no dice en que día exactamente podrá ser jugado.

So many games coming! As such, we're moving Avowed to Feb 18, 2025 to give players’ backlogs some breathing room.

Stay tuned for more from our games across Activision, Blizzard, Bethesda & Xbox Game Studios at gamescom, including our Aug 23 livestream for a look at Avowed:… pic.twitter.com/3RnyVwlHRa

— Xbox (@Xbox) August 2, 2024