El DLC de Stardew Valley siempre será gratuito

Stardew Valley llegó al mercado en febrero de 2016. Desde entonces, el juego ha recibido múltiples actualizaciones que agregan nuevo contenido y mejoran las actividades que ya están disponibles. Considerando que ConcernedApe, el creador y único desarrollador, sigue trabajando en DLC, muchos se preguntan si algún día cobrará por estos extras, y por fin tenemos una respuesta.

Por medio de Twitter, ConcernedApe fue cuestionado ante la posibilidad de cobrar por futuros DLC de Stardew Valley, especialmente considerando que cada nueva actualización involucra un trabajo que muchos consideran titánico para una sola persona. Al respecto, el desarrollador ha señalado que este no será el caso, y todo lo que haga para este título será gratuito para sus usuarios. Esto fue lo que comentó:

I swear on the honor of my family name, i will never charge money for a DLC or update for as long as I live. Screencap this and shame me if I ever violate this oath

— ConcernedApe (@ConcernedApe) July 22, 2024