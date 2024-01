Samsung Galaxy S24 costará esto en México

El día de hoy se ha llevado a cabo un nuevo evento de Samsung, mismo en el que conocimos su nueva línea de teléfonos bautizados como Galaxy S24, el cual viene desde un modelo económico a algunos más premium para que los entusiastas de Android lleven el que prefieran a casa. Lo mejor, es que su tecnología es de punta, por lo que se pueden esperar funciones inéditas que no tienen las versiones anteriores, así como inteligencia artificial mejorada en las fotografías, retoque de imágenes y mucho más.

Pero ante la revelación, surge la pregunta del precio, ya que al aplicar nuevas tecnologías eso significa más inversión en cuanto a su producción, y para fortuna del usuario, no será mucho el aumento de paga. Primero que nada, serán tres modelos los que se pongan a la venta: Galaxy S24, Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra; cada uno aplicado en el mismo sistema de hardware, pero con claros cambios sutiles en cuanto al rendimiento, eso depende de que tan premium sea cada uno de los mismos.

Vale la pena mencionar, que México es uno de los países favoritos de Samsung al momento de vender celulares, razón por la cual los clientes ya pueden ir apartando su teléfono en la página oficial de la empresa, esto para recibirlo en el primer día de lanzamiento con algunos beneficios de por medio. Incluyen llevarse el cargador de regalo, poder pagarlo a meses sin intereses con tarjetas seleccionadas, incluso el poder doblar la memoria del celular sin algún tipo de coste extra.

Aquí la tabla de precios:

Respecto a lo mencionado de que el precio del celular no será mucho respecto a entregas anteriores, es que de hecho es más barato en comparación al 2023, lo cual valdrá bastante la pena para quienes quieran actualizarse de lleno a esta tecnología. En cuanto al día de lanzamiento, no será muy lejano afortunadamente, pues el 24 de febrero será el banderazo de salida para que la gente se lleve su equipo en México, ya sea en tiendas oficiales presenciales o simplemente pidiendo en línea.

Nota del editor: Yo no soy particular fan de hacerme con nuevos teléfonos, solo cuando realmente es necesario, es decir, cuando la batería ya se haya inflado y cambiarla no tenga algún tipo de sentido. Pero mientras tanto, me conformo con mi cacharro que tengo por celular.