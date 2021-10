En estos últimos años hemos visto el regreso de varias importantes franquicias a la industria del gaming, y parece que otra está en camino. De acuerdo con Nick Baker, mejor conocido como Shpeshal_Nick, Sony y PlayStation están buscando traer de vuelta a Sly Cooper, sin embargo, los detalles sobre este proyecto siguen siendo escasos.

Hey Sly fans. I guess some good news? My “normal” Sony source (was originally told by a newer source) just confirmed to me that Sly is indeed coming back. That’s it. That’s all. Just an update since many of you still DM me to this day.

— Nick (@Shpeshal_Nick) October 4, 2021