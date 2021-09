Esta semana tendremos un nuevo PlayStation Showcase, lo que también significa que ya hay varios rumores y especulaciones en torno a lo que veremos en este próximo evento. Ya han empezado a circular varios rumores en internet, pero uno que ha ganado más peso por encima de todos los demás tiene que ver con el supuesto regreso de inFAMOUS.

De acuerdo con Nick Baker, cofundador de Xbox Era, Sucker Punch estará presente en el PlayStation Showcase de esta semana para revelar un nuevo inFAMOUS:

Ok. Please take this one with a grain of salt because it’s one of the things I couldn’t get confirmed. But because I like the series I’m hoping it’s true. But there’s a chance we could see Infamous make a return at Sony’s showcase. Fingers crossed.

— Nick (@Shpeshal_Nick) September 5, 2021