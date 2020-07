Rumor: La secuela de God of War llegaría en 2021

Ya pasaron poco más de dos años desde que Sony Santa Monica lanzó el aclamado God of War, título que logró ganarse muchos premios y reconocimientos por su historia, gameplay y diseño de niveles. Sabemos que una secuela está en camino, pero ¿exactamente cuándo la podemos esperar? Este insider parece ya tener la respuesta.

De acuerdo con el canal de YouTube, Moore’s Law is Dead, la secuela de este título, que presuntamente llevará como nombre God of War: Ragnarok, estaría llegando al PlayStation 5 a finales de 2021, mientras que su revelación se daría en el próximo State of Play de Sony, el cual se rumorea será a principios de agosto.

Moore’s Law is Dead ha demostrado ser una fuente confiable de rumores y filtraciones en el pasado. Tan solo con el Xbox Games Showcase, el YouTuber acertó en casi todos los juegos que se mostraron, antes de ser oficialmente revelados. Sin embargo, como con todos los rumores, es mejor tomar esta información con reserva. La buena noticia es que, en caso de ser cierto, no faltaría mucho tiempo para conocer oficialmente esta secuela.

Via: PSU