Se filtra demo de Iron Man VR en la PlayStation Store

Marvel’s Iron Man VR pudo haber sido retrasado hasta mayo 2020, un par de semanas antes del lanzamiento de The Last of Us: Part II, pero esto no significa que no puedas obtener una probadita de lo que esta exclusiva de PlayStation VR tiene por ofrecerte. La misma fuente que filtró la existencia de Star Wars: Project Maverick, ha revelado que una demo de del juego ha sido agregada a la PlayStation Store.

Esta exclusiva de PSVR debutará el 15 de mayo 2020, así que en caso de que la supuesta demo sea real, seguramente estará disponible el siguiente mes. Es muy probable que esta demo sea la misma que estuvo jugable durante EGX 2019. La descripción oficial del título menciona lo siguiente:

“Tony Stark se ha retirado de hacer armas para crear la tecnología que utilizará como Iron Man para combatir el mal. Después de varios años como un super héroe de clase mundial, Tony es atacado por el misterioso Ghost, un hacker anti-corporaciones que re-configura viejas armas de Stark Industries. En sus esfuerzos por destruir su imperio, Ghost ataca varias corporaciones alrededor del mundo. Utilizando dos controles de PlayStation Move, podrás disparar los Jets Repulsores de Iron Man y elevarte hasta los cielos con el icónico arsenal de Iron Man al alcance de tus dedos.”

Via: Gematsu