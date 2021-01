Rumor: El siguiente Assassin’s Creed estará disponible hasta el 2022

Un nuevo reporte señala que el siguiente juego de Assassin’s Creed no llegará en 2021, sino que será hasta el 2022 cuando veamos una experiencia dedicada totalmente al PS5, Xbox Series X|S y PC. Esto no debería ser una gran sorpresa, especialmente considerado que los últimos juegos de la serie se toman más tiempo en salir al mercado.

Esta información proviene del youtuber francés, xj0nathan, quien ha llegado a mencionar que el siguiente Assassin’s Creed está siendo desarrollado por Ubisoft Sofia, el estudio búlgaro de la compañía. En el pasado, este equipo se encargó de Assassin’s Creed Rogue y Assassin’s Creed III: Liberation, así que ya tienen experiencia con la serie.

De igual forma, se ha comentado que el juego se desarrollaría en la antigua China y, considerado que Valhalla tocó el tema del COVID-19, es probable que los segmentos de la época actual estén algo relacionados con este país. Sin embargo, xj0nathan no comparte las fuentes de su información, así que actualmente esto es solo un rumor y no hay algo confirmado. Ubisoft no ha emitido un comunicado oficial, y dudamos que lo hagan en un futuro cercano.

En cuanto al 2021, Ubisoft se encargará de entregarnos dos expansiones single player para Assassin’s Creed: Valhalla. En temas relacionados, Ubisoft seguirá ofreciendo soporte para este juego “por mucho tiempo”. De igual forma, el primer DLC de Immortals Fenyx Rising parece que llegará más pronto de lo pensado.

Vía: Comicbook