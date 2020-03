Rumor: BOTW 2 estaría inspirado por Red Dead Redemption II

Ha pasado bastante tiempo desde que Nintendo reveló que una secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ya estaba en desarrollo. Aunque todavía no tenemos ningún detalle oficial, hay algunos rumores que comenzaron a circular recientemente en internet.

Uno de ellos en particular parece haber ganado más tracción que otros, y viene por parte del streamer Tyler McVicker, quien también se encarga del canal Valve News Network en YouTube. Anteriormente, McVicker se encargó de filtrar Half-Life: Alyx años antes de que fuera oficialmente anunciado. Ahora, este YouTuber ha estado filtrando información sobre Breath of the Wild 2, y esto fue lo que dijo al respecto:

“A diferencia de la primera parte, este juego será lineal al principio. Canónicamente, Link ya conoce Hyrule, así que no tiene sentido el estar escalando torres otra vez. En su lugar, los desarrolladores han llenado el mundo con una versión miasmica de Ganon, y hasta que la infección sea limpiada de ubicación a ubicación, será imposible movernos por todo Hyrule. En cuanto a esto, las locaciones han sido mucho más profundizadas que en el original. Al menos, hay calabozos fuertemente inspirados por un juego que sabe muy bien lo que es trabajar en calabozos. En general, mientras diseñaban el mundo de Breath of the Wild 2, sus desarrolladores se inspiraron en Red Dead Redemption 2, y otro juego que desconoce.”

Via: Nintendo Insider