Robert Pattinson revela por qué aceptó ser Batman

Cuando se reveló que Robert Pattinson iba a ser el nuevo Batman de la pantalla grande, el internet reaccionó de una manera muy negativa. Muchos creen que el actor no está preparado para un papel tan importante, pero lo cierto es que, más allá de las películas de Crepúsculo, Pattinson tiene un muy buen historial cinematográfico.

Como mencionaba anteriormente, el papel de Bruce Wayne/Batman es uno muy importante, y tal y como se ha visto antes, no todos los actores pueden con él. En lo particular, Pattinson no se siente inseguro en este aspecto, incluso cree que su versión podría traer cosas muy interesantes a la mesa que las otras versiones no:

“A veces pienso que las desventajas — porque definitivamente lo he pensado — parecen ventajas. Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy muy muy bien hechas del personaje que parecen definitivas, aunque he pensado que hay múltiples interpretaciones definitivas del personaje.”

Pattinson tiene un punto; como tal, no hay una versión definitiva del personaje. Todos tenemos a nuestros favoritos, pero no por eso significa que ya sea el mejor. El actor se ve muy entusiasmado por darle vida al Caballero de la Noche en esta próxima cinta, y nosotros también estamos muy emocionados por verlo en el papel.

Hablando de The Batman, recientemente Andy Serkis, actor que dará vida a Alfred Pennyworth en este largometraje, declaró que esta adaptación del personaje será mucho más oscura que las anteriores. Si quieres saber por qué Serkis dijo esto, entonces da click en el siguiente enlace.

Fuente: GQ