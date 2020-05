“60FPS es lo estándar en Xbox Series X, pero no lo mandatorio”, Microsoft

El día de ayer, un comentario de un representante de Ubisoft causó cierta conmoción al revelar que Assassin’s Creed: Valhalla correrá a “por lo menos” 30 cuadros por segundo en Xbox Series X, sugiriendo que la posibilidad de jugar a 60FPS, o más, estará ausente de este juego o sigue en desarrollo.

Aaron Greenberg, Gerente General de Xbox Games Marketing, explicó más a detalle la “salida estándar” de los 60FPS en el Xbox Series X. Respondiéndole a Tom Warren, Editor Sénior para The Verge, Greenberg reveló que los juegos no están forzados a correr a 60FPS o más en el sistema, y que los desarrolladores tienen la flexibilidad de utilizar el poder de la consola como ellos quieran:

Developers always have flexibility in how they use the power, so a standard or common 60fps is not a mandate.

