Revelan nuevas imágenes de la segunda temporada de The Last of Us

Se han revelado nuevas imágenes y detalles sobre la esperada segunda temporada. La serie, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, retomará la historia cinco años después de los eventos de la primera entrega con caras conocidas y algunas nuevas que se espera tengan un poco más de trasfondo.

Las fotos muestran a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) en distintos escenarios, además de presentar a personajes clave como Dina (Isabela Merced), Jesse (Young Mazino) y Abby (Kaitlyn Dever). También aparecen Tommy (Gabriel Luna) y María (Rutina Wesley), quien ahora vive en Jackson junto a su hijo. Según los creadores Neil Druckmann y Craig Mazin, la adaptación incluirá cambios narrativos respecto al juego, algunos menores y otros más significativos, siempre con la intención de enriquecer la historia y sorprender a la audiencia.

Aquí las imágenes:

La trama explorará la vida de Joel y Ellie en Jackson, donde intentan llevar una existencia relativamente normal. Ellie, por primera vez, experimenta la adolescencia de forma más convencional e inicia una relación con Dina, aunque la sombra del pasado y las tensiones con Joel persisten tras el impactante final de la primera temporada. Los creadores han señalado que no modificarán la historia por temor a la reacción del público, sino que tomarán decisiones basadas en lo que consideran mejor para el desarrollo de los personajes.

Aunque HBO aún no ha confirmado oficialmente una tercera temporada, Mazin ha adelantado que la historia se extenderá más allá de una segunda entrega. Incluso sugiere que podría necesitar más de tres temporadas para cubrir todos los eventos del juego, lo que deja abierta la posibilidad de que The Last of Us continúe expandiendo su universo en la pantalla y posiblemente un título más para consolas de Sony.

Recuerda que el estreno se hará en la plataforma de MAX en abril.

