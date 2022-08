La Gamescom estuvo repleta de anuncios relacionados a juegos existentes, pero también algunos nuevos que no se esperaban demasiado, y uno de ellos que viene directo de los creadores de Friday The 13th, siendo Killer Klowns from Outer Space. El cual nos pone en el papel de la víctima o de estos simpáticos monstruos.

Aquí su primer avance:

En construcción…