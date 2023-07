Revelan fecha de lanzamiento de Monster Hunter Now

Monster Hunter Now, la versión de realidad aumentada de la exitosa serie de caza de monstruos de Capcom desarrollada por el creador de Pokémon Go, Niantic, se lanzará el 14 de septiembre, según anunciaron ambas compañías.

Los jugadores pueden preinscribirse para el juego móvil de iOS y Android en el sitio web oficial de Monster Hunter Now; como recompensa, recibirán bonificaciones dentro del juego que aumentan según la cantidad de personas que se registren. Si 500,000 personas se registran, todos obtienen 10 pociones y 3 bolas de pintura (las bolas de pintura se utilizan para marcar monstruos que encuentras en tus viajes para cazarlos más tarde en casa). Si 5 millones se registran, todos obtienen 10,000 Zenny y una expansión de inventario de 1,000 espacios; eso es mucho espacio para tus partes de monstruos.

En una presentación de video que revela los planes de lanzamiento, los desarrolladores ofrecieron un resumen definitivo de los tipos de monstruos y armas de la querida serie de juegos de rol y acción que estarán presentes en el nuevo juego móvil. Al momento del lanzamiento, los tipos de armas disponibles incluirán:

Espada y Escudo Gran Espada Espada Larga Martillo Ballesta Ligera Arco

Y los monstruos que los jugadores rastrearán y combatirán mientras dan un paseo al mediodía serán:

Gran Jagras Kulu-Ya-Ku Pukei-Pukei Barroth Gran Girros Tobi Kadachi Jyuratodus Paolumu Anjanath Rathian Legiana Rathalos Diablos

Niantic ha tenido dificultades para encontrar otro vehículo tan adecuado para su estilo de juego basado en la ubicación como Pokémon, a pesar de lanzar juegos con licencias de alto perfil como Harry Potter, Marvel y la NBA. Su reciente simulador de mascotas Peridot no ha logrado causar mucha impresión, a pesar de una premisa encantadora y una impresionante tecnología. En junio, Niantic anunció que estaba despidiendo personal, cerrando algunos juegos y concentrándose en Pokémon Go.

Pero Monster Hunter Now podría ser el juego que revierta la tendencia. El concepto de caza de monstruos encaja naturalmente con el enfoque basado en mapas de Niantic, y según las pruebas beta cerradas del juego, funciona bien. Se dice que Capcom quedó impresionado con Monster Hunter Now desde la primera reunión de presentación, y Niantic ha formado un equipo de desarrollo en Tokio para crear el juego y atender a la enorme audiencia japonesa de la serie Monster Hunter. Si el mundo alguna vez va a presenciar un segundo éxito de juegos de realidad aumentada, Monster Hunter Now bien podría serlo.

Vía: Polygon

Nota del editor: No soy fan de Monster Hunter pero este juego sí me llama la atención, si logran algo remotamente cercano a Pokémon Go, este puede ser un éxito de juego.