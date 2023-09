Revelan el juego cooperativo, POPUCOM

Este año ha sido de grandes lanzamientos en las diferentes consolas de videojuegos, eso ya lo vimos con The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, Starfield, Final Fantasy XVI entre otros que han enganchado al público. Sin embargo, no podemos ignorar los productos más modestos, dado que existen algunos con gran potencial que de alguna u otra manera cosecharán su propia base de seguidores.

Como ejemplo tenemos al recién anunciado POPUCOM, el cual es presentado por HYPERGRYPH, quienes en el pasado han traído juegos de móviles destacados como Arknights y su estilo anime, que no está de más decir, ha sido muy descargado. Sin embargo, ahora planean dar un paso hacia adelante, con esta entrega que llegará tanto a consolas como las diferentes plataformas de la PC.

Aquí su primer tráiler:

Esta es la descripción oficial del videojuego:

En POPUCOM los jugadores viajarán por un extraño mundo en compañía de amigos, en el que deberán hacer frente a enemigos únicos y emplear todo un arsenal de ítems y técnicas para eliminar las amenazas y restaurar el orden de un planeta en crisis. También podrán jugar divertidos (¡y relajantes!) minijuegos con algún amigo para llevar la amistad hasta el siguiente nivel, usar el Armario para vestirse y personalizar su apariencia, conocer acompañantes carismáticos y mucho más. ¡Disfruta de una aventura sin fronteras!

Algo que vale la pena mencionar, es que este shooter en tercera persona con estilo de anime se relaciona bastante con los colores, por lo que los jugadores deberán derrotar enemigos que tengan el mismo tono que el suyo. De hecho, los usuarios pueden cambiar su color dependiendo de ciertos obstáculos para poder salir bien librados en cooperativo o también el competitivo.

No se ha confirmado una fecha de salida, pero los usuarios ya pueden ponerlo en su lista de deseos para Ps4, Ps5, Steam y Epic Games Store.

Vía: Comunicado

Nota del editor: Este se juego se interesante, pero siento que es otra especie de clon de Splatoon aunque no se trate de pintar la base del enemigo. Ya veremos si al final logra consolidarse como un producto decente, y que dure como otros Free to Play.