Revelan cómo Sheldon se convirtió en el mejor personaje de The Big Bang Theory

Durante la década pasada una de las series que se convirtió en una tendencia fue The Big Bang Theory, donde un grupo de geeks hicieron que la pasión por gustos como Star Wars se hicieran más notorios, incluso otros pasatiempos encontrando a los videojuegos entre ellos. Dentro de todo el cast hay personajes icónicos, pero quien sin duda se ha llevado las palmas es Sheldon, al cual se le quiso tanto hasta el punto de tener su propia serie spinoff que nos cuenta los acontecimientos de su juventud.

Como ya mencionamos el personaje ha alcanzado gran popularidad gracias a la libertad creativa que tuvo Jim Parsons al interpretarlo. Según Chuck Lorre, creador de la serie, uno de los factores clave fue evitar ponerle una etiqueta o diagnóstico específico a Sheldon, lo que permitió a Parsons explorar el personaje con total libertad. Este enfoque único hizo que se destacara por sus manías y peculiaridades sin encasillarse en un trastorno concreto, lo que contribuyó a su autenticidad.

En el libro The Big Bang Theory: The Definitive Inside Story of the Epic Hit Series, Lorre explica que no etiquetar a Sheldon fue una decisión deliberada. Esto evitó la presión de retratar un síndrome específico, lo cual habría limitado el desarrollo del personaje. En lugar de eso, Parsons pudo dar vida a un personaje con una personalidad única que, a pesar de sus muchas excentricidades, se convirtió en el favorito del público. La capacidad de Sheldon para ser impredecible y peculiar es parte de lo que lo ha hecho inolvidable.

Aunque Parsons fue clave en el éxito, el actor ha dejado no tiene intención de volver al papel a corto plazo. Tras su participación en Young Sheldon, donde hizo un cameo para cerrar el círculo de la historia, Parsons afirmó que no ve probable regresar al universo de The Big Bang Theory. Sin embargo, el actor no descarta por completo la posibilidad, mencionando que “la vida es larga, si Dios quiere”, pero que no lo cree probable por ahora.

Warner Bros., por su parte, no ha terminado con el legado de la franquicia. A pesar de la despedida, el estudio tiene planes de expandir este universo con nuevas series y spin-offs, aunque sin Sheldon como protagonista. La serie sigue siendo uno de los mayores éxitos de Warner en televisión, y aunque no se han revelado detalles sobre los próximos proyectos, el futuro del universo creado por Chuck Lorre sigue en desarrollo.

Vía: IMDB