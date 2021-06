Revelada la posible fecha de estreno para la nueva película de los Power Rangers

Desde hace dos años, se dio a conocer que los Power Rangers tendrían un reboot cinematográfico ambientado durante la época de los años 80. Todavía se desconocen muchos detalles al respecto, pero aparentemente, una reciente filtración habría revelado su posible fecha de lanzamiento.

De acuerdo con una nueva Convención Brasileña de Licencias, esta nueva película de los Power Rangers se estrenará en algún punto de 2023.

Is the new #PowerRangers movie coming in 2023? According to a Brazilian Licensing Convention – yes!https://t.co/zDYKP9CfjF

(Thanks @MegaPowerBrasil for the heads up!) pic.twitter.com/XEfi4WkNiN

— PwrRngr – All Things Power Rangers! (@PwrRngr) June 16, 2021