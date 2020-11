Reporte: Sony originalmente planeó vender juegos por más de $70 dólares

Aunque todos estamos emocionados por la llegada de una nueva generación de consolas, esta semana también estarán disponibles un par de juegos a un precio de $70 dólares. Este aspecto ha sido debatido durante los últimos meses, algunas compañías se esperarán a ver el mercado antes de tomar una decisión, mientras que otras no están a favor de este cambio. Por su cuenta, parece que Sony planeaba aumentar el precio de sus juegos aún más.

Gracias a un reciente reportaje por parte de Bloomberg, se ha descubierto que algunos ejecutivos anónimos de Sony llegaron a considerar un aumento que sobrepasara los $70 dólares. Los desarrolladores están conscientes de que esta es una decisión poco popular, aunque han mencionado que el precio podría variar dependiendo del título.

Capcom y Ubisoft han mencionado que seguirán vendiendo sus juegos a $60 dólares, al menos por el momento, y no descartan la posibilidad de un aumento. 2K y PlayStation apoyan completamente este incremento, mencionando que los costos de producción han subido y el precio actual no es sustentable. Por otro lado, Microsoft no está de acuerdo con esta idea, por lo tanto ha impulsado Xbox Game Pass, el cual ofrece una librería de juegos por un pago mensual.

Por lo pronto, parece que el precio será elegido dependiendo del publisher y el tipo de juego. Al final del día, todo dependerá del consumidor, si la mayoría está dispuesta a pagar los $70 dólares, este se volverá el precio estándar. En temas relacionados, puedes checar las mejores ofertas del Buen Fin en juegos aquí. De igual forma, Sony ha revelado la ventana de lanzamiento para algunos de sus juegos de 2021.

Vía: Bloomberg