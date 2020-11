Sony revela la ventana de lanzamiento de Ratchet & Clank, Horizon y más juegos

El PlayStation 5 y varios de sus juegos first y third party saldrán a la venta el próximo 12 de noviembre. Aunque por el momento no hay mucha información sobre los lanzamientos para el próximo mes, Sony ha revelado cuándo podemos esperar la llegada de títulos como Gran Turismo 7 y Horizon Forbidden West.

Gracias al más reciente tráiler del PlayStation 5, se ha revelado la venta de lanzamiento de varios juegos. Aunque por el momento no hay información detallada, al final de este comercial, podemos leer claramente que Gran Turismo 7, Ratchet & Clank: Rift Apart y Returnal están planeados para llegar al mercado durante la primera mitad de 2021, mientras que Horizon Forbidden West estaría disponible durante la segunda mitad del siguiente año.

Lo interesante de esto, es que Ratchet & Clank: Rift Apart está planeado para llegar al PS5 durante la ventana de lanzamiento de la consola, por lo que lo podríamos ver su arribo entre enero y marzo del siguiente año. Por otro lado, esto también le da fuerza a un previo comercial en donde se menciona que Gran Turismo 7 estaría disponible en la primera mitad de 2021.

Esperemos tener información más especifica en un futuro. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo State of Play enfocado en Demon’s Souls. De igual forma, aquí te decimos cuánto dura la batería del DualSense.

Vía: PlayStation