Activision Blizzard recientemente publicó sus resultados financieros oficiales para el segundo trimestre de 2023. Hay mucho que analizar aquí para cualquier persona interesada en las finanzas de los videojuegos, pero una de las mayores sorpresas se refiere a Overwatch 2. Específicamente, ha habido una caída significativa tanto en la cantidad de tiempo que los fanáticos han pasado jugando el juego, como en la cantidad de dinero que han gastado mientras lo hacen.

Según el informe, “la participación e inversión de los jugadores en Overwatch 2 disminuyeron secuencialmente en el trimestre. El equipo de Overwatch esperaba con interés el lanzamiento de Overwatch 2: Invasion el pasado 10 de agosto. Esta es la actualización estacional más grande hasta el momento, planeada para incluir nuevas Misiones de Historia PVE, un nuevo modo de juego y un nuevo sistema de progresión de héroes, así como un héroe adicional (Illari)”.

Overwatch 2 ha recibido su parte justa de críticas por parte de los fanáticos, que van desde contenido cancelado hasta requisitos de progreso menos amigables para los jugadores. ¿Es esta disminución de actividad el resultado de esos problemas, o simplemente una caída estándar para un juego que ya no es un lanzamiento novedoso y emocionante? Aún está por verse si la base de jugadores se recuperará con actualizaciones continuas, o si el juego seguirá experimentando una disminución en el futuro.

Vía: Investor Activision

Nota del editor: Soy ultra-fan de Overwatch y la verdad es que me destruyeron mi juego favorito, no es una sorpresa que la gente pase menos tiempo y gaste menos dinero en la “secuela” porque la monetización está mal hecha. Creo que sí hay una solución, pero siguen empecinados en tratar de vender los skins que los veteranos desbloquemos gratis en el primer juego y eso no te da buena reputación. El contenido sigue reciclándose y ya no hay ese sentimiento de hambre por regresar, por desbloquear cosas, por invertir más horas en el juego.