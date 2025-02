Remake de la franquicia Devil May Cry estaría en camino

En estos momentos Capcom se encuentra en su momento de gloria, puesto que cada videojuego que sacan se convierte en un éxito de críticas y ventas, sobre todo si hablamos de franquicias de la talla de Resident Evil, Monster Hunter y Street Fighter. Por su parte, a Devil May Cry no le fue para nada mal con la quinta entrega, pero no se anunciado nada nuevo además de la serie de Netflix; o al menos esos piensan quienes no están dentro del mundo de los insiders.

Un nuevo rumor sugiere que la primera entrega podría recibir un remake. La información proviene de una supuesta filtración en un servidor privado de Discord, donde un periodista aseguró haber escuchado sobre el proyecto. Sin embargo, la compañía japonesa no ha confirmado nada oficialmente. Según la información, el remake de Devil May Cry estaría siendo desarrollado con el RE Engine, el mismo motor gráfico utilizado en los recientes remakes de Resident Evil 2, 3 y 4. También se menciona que el juego podría contar con mejoras visuales, una historia reelaborada y un cambio en el ángulo de la cámara, aunque no hay detalles concretos sobre qué tan fiel será a la versión original. El informante que difundió esta información también predijo correctamente que Electronic Arts revelaría novedades sobre Need for Speed esta semana, lo que ha llevado a algunos a creer que su afirmación sobre Devil May Cry 1 Remake podría ser cierta. No obstante, la fuente admite que aún hay dudas sobre otros proyectos mencionados, como esa supuesta colección de la saga de carreras.

Hasta el momento, Capcom no ha hecho declaraciones. Como con cualquier rumor, es recomendable tomar la información con cautela hasta que haya una confirmación oficial, podrían dar un vistazo en el evento que tendrá la desarrolladora japonesa, pero no hay nada seguro. Vía: IE