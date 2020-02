Recrean Ghost of Tsushima en Dreams y el resultado es increíble

Mientras esperamos pacientemente la llegada de la próxima aventura japonesa de Sucker Punch, Ghost of Tsushima, ya puedes ver una impresionante recreación del juego en Dreams. De hecho, está tan bien realizado, que fácilmente podría hacerse pasar por una versión temprana del título.

Esta recreación fue hecha por el usuario thrjoker594 y ha estado trabajando en ella desde junio 2019. Desde entonces, el usuario ha ido documentando su creación y la manera en que casi logró crear una replica exacta de esta icónica escena de Ghost of Tsushima. Los sonidos, el movimiento y la iluminación lucen perfectamente bien, con una fuerte atención al detalle. Incluso otro usuario de Twitter creo un video comparando ambas versiones:

Hace no mucho tiempo, Sucker Punch reveló que éste sería su proyecto más ambicioso y grande hasta la fecha, y por esa razón, no han podido darnos una fecha exacta para el debut de Ghost of Tsushima, pues realmente quieren tomarse su tiempo con él. Por otra parte, Shuhei Yoshida ya tuvo oportunidad de jugarlo el año pasado, y aquí puedes conocer qué le pareció.

Se espera que Ghost of Tsushima debute para el PlayStation 4 a mediados de este año.

Fuente: thrjoker594