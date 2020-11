Recrean emblemática escena de Into the Spider-Verse en Miles Morales de PS5

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales incluye el traje de Into the Spider-Verse, que no solo te permite disfrazarte como el protagonista de la película, sino que también hay una modificación para que te muevas como él. Era cuestión de tiempo para que alguien recreara las escenas del filme dentro del juego, y ya tenemos los primeros e increíbles resultados.

Vía Twitter, el usuario Much118x, conocido por hacer espectaculares GIFs de videojuegos, logró recrear una de las más emblemáticas de Into the Spider-Verse dentro del título de Insomniac Games:

Por si todavía no ves la película, acá te dejamos la escena en cuestión para que puedas hacer la comparativa lado a lado:

Fuente: Much118x