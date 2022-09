Lamentablemente, estos han sido unos días batante tristes para la comunidad de cosplays y videojuegos. Hace un par de días se dio a conocer que Jaja, mejor conocida como randomoutburstt, falleció el pasado 10 de septiembre.

Jaja ganó un gran reconocimiento en redes sociales por sus cosplays de personajes de anime y videojuegos. Junto a esto, logró crear una enorme comunidad de fans, quienes constantemente disfrutaban de sus transmisiones en Twitch, en donde jugaba GTA Online, Roblox, Fortnite y Dead by Daylight.

Sin duda alguna, esta es una inesperada sorpresa para sus fans, ya que a principios de mes aún seguía activa en redes sociales, pero desde hace unos días desapareció. No fue sino hasta que CarmenKingy, frecuente colaboradora de Jaja, dio a conocer esta terrible noticia, que su comunidad tuvo la oportunidad de compartir una serie de mensajes positivos, y darle el pésame a todos los amigos y familiares de randomoutburstt.

rest in peace @randomoutburst_ 💖

the kindest, sweetest, beautiful and most caring woman. such a positive light that made so many people smile. grateful that i got to know you💔

— carmie ʚ♡ɞ (@CarmenKingy) September 11, 2022